Zapatero revela el "único bulo" que le ha afectado: "La teoría de la conspiración del 11M, era una monstruosidad"

José Luis Rodríguez Zapatero no está en redes sociales. Tampoco se molesta en desmentir las mentiras que han llegado a circular sobre él, a las que resta importancia. Sin embargo, el expresidente revela en Conspiranoicos que sí ha habido un bulo que llegó a dolerle. "El único que realmente me ha preocupado, afectado, ocupado y que para mí fue muy desgarrador fue toda la teoría de la conspiración del atentado del 11 de marzo", reconoce.

"Eso sí que era una monstruosidad", asevera. El resto de mentiras y bulos, en cambio, le han dado "completamente" igual y no le han afectado "para nada". Así, pone el ejemplo de una noticia falsa que se difundió en plena pandemia: "Salió en redes una noticia de que la Policía desaloja una fiesta con 200 personas que era en la casa de Zapatero", recuerda. "Yo no tuve que salir a decir que era mentira, no me afecta casi nada esto", agrega.

"Lo único, aquello que tiene trascendencia en la sociedad en algo tan importante como fue, sin duda alguna, el tema del 11M", incide no obstante el exdirigente socialista. "Lo que me pareció realmente como bulo insistente, como fake, como desinformación inaceptable para todos los que lo protagonizaron, políticos y periodistas, fue toda la teoría del atentado del 11 de marzo de 2004 porque me parecía monstruosamente inaceptable, tan inmoral", denuncia.

Esa teoría conspiratoria, detalla, venía a decir "que hubo una colusión de intereses y una coparticipación de Marruecos, de ETA, casi del PSOE". A su juicio, sentencia, esto es "lo peor de lo peor que hemos vivido en toda la democracia".

Sobre Mazón: "Lo que hizo está ahí, queda en la conciencia"

Durante la entrevista, Zapatero también se ha pronunciado sobre la actuación ante la DANA del president valenciano, Carlos Mazón, que sigue acumulando contradicciones sobre dónde estaba y que hacía ese 29 de octubre. "Qué me va a parecer, lo que le parece a todo el mundo: que lo que hizo está ahí, queda en la conciencia", afirma Zapatero, que cree que el dirigente 'popular' "debería tener una reflexión". "Seguramente, él no quiso que pasara lo que pasó, pero estaba ahí, era el responsable", ha abundado.

Confirma el contacto con Puigdemont

A preguntas de Jokin Castellón, el que fuera presidente del Gobierno también ha confirmado su participación en los contactos con el expresident catalán, Carles Puigdemont. "En efecto, participo, porque me lo ha pedido así el PSOE, en esa tarea de diálogo", ha indicado.