"Me viene este tipejo y...": la reacción de Zaida Cantera si Dani 'Desokupa' utiliza a sus hijos para amenazarla

Zaida Cantera ha reaccionado a las amenazas públicas de Dani Esteve a trabajadores de laSexta. "Si no te gusta el reportaje, pones una denuncia", ha señalado, destacando que lo que no puede hacer es "actuar de esa manera".

Dani Esteve, la figura líder de 'Desokupa', ha publicado una serie de vídeos en los que aparece amenazando a laSexta a raíz del reportaje que se va a emitir sobre él en Equipo de Investigación. "Tengo los nombres de los directores, coordinadores... Con mi CNI de seguidores tengo direcciones, teléfonos, dónde llevan a sus hijos al colegio. No sois nadie, bueno sí, sois la mierda de la televisión", destacaba.

Zaida Cantera ha reaccionado a estas declaraciones en Conspiranoicos, señalando que no cabe duda de que lo que está haciendo es amenazar. "Está amenazando a los trabajadores que han hecho un reportaje", ha indicado.

"A mí me viene este tipejo y me dice que sabe cuál es el colegio de mis hijos y...", ha reconocido, dejando claro que, si a Dani Esteve no le gusta el reportaje, lo que debe hacer es ir y "poner una denuncia" en vez de actuar de esa manera.