Los antecedentes de Dani 'Desokupa', al descubierto: destapamos su pasado judicial

Equipo de investigación desvela los antecedentes judiciales de Daniel Esteve de 'Desokupa'. Tras los mensajes que ha dirigido a laSexta, ironizando con que sacáramos a la luz sus antecedentes, el programa lo hará este viernes 31 de enero.

"Ya no me acuerdo de lo que hice tan joven. Sacadlos. Ahora no podéis fallarme, no lo dejéis correr. Yo sé que no estáis consiguiendo una mierda", ha asegurado el agitador en un vídeo.

Pero laSexta sí ha conseguido acceder a sus antecedentes. Equipo de Investigación desvelará este viernes en exclusiva una sentencia que ha adelantado en Conspiranoicos la periodista Glòria Serra.

"La tercera persona le dijo a Daniel "déjamelos a mí que en dos minutos están pagando -se trataba del cobro de una deuda- tras lo cual aquel abofeteó a ambos prestatarios, les hizo bajarse los pantalones poniéndolos contra la pared al tiempo que, desnudo, comenzó a masturbarse", dice un fragmento de la sentencia que ha leído la periodista este jueves y que saldrá a la luz en Equipo de Investigación.