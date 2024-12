Alfonso Pérez Medina analiza la declaración de Ábalos: "Ha hecho lo que los jueces llaman 'hacerse una Infanta'"

El experto en tribunales de laSexta ha explicado en Conspiranoicos que la declaración del exministro este jueves en el Tribunal Supremo ha consistido en afirmar que no se acuerda o no le consta todas las acusaciones vertidas sobre él.

Este jueves, José Luis Ábalos ha declarado en el Tribunal Supremo por el 'caso Koldo'. Una declaración que Alfonso Pérez Medina, experto en tribunales de laSexta, ha desgranado en Conspiranoicos.

El periodista ha especificado que la Fiscalía considera que puede haber un pacto entre el exministro y Koldo García a raíz de la declaración de Ábalos: "Ábalos ha descargado la responsabilidad en Koldo, de lo que ya se sabe en el sumario, de lo que no puede negar porque tenemos los papeles de los cobros. Del piso de su novia en el rascacielos de la Plaza España de Madrid y del chalet de Cádiz. Dice que no sabe nada de los dos enchufes en el ministerio de Fomento cuando él era el titular de ese ministerio".

Además, Pérez Medina ha señalado que la postura del exministro en su comparecencia ha sido la de 'hacerse una Infanta'": "Ha hecho lo que los jueces llaman 'hacerse una infanta'. Decir que no sabe absolutamente nada, que no le consta o que no lo recuerda. Me han dicho que ha hecho un auténtico 'catenaccio' devolviendo todas las preguntas que le hacían".