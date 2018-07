Leo Harlem: "¿Ropa vintage? Será de la parroquia"

LEO HARLEM EN 'EL CLUB DE LA COMEDIA'

El humorista Leo Harlem nos habla de los bares de ahora y dice que "ya no están los bares como antes". Entró a un bar "vintage y salió sorprendido porque se encontró como decoración una estantería, "¡con libros!"," un bar con libros y en la universidad fumando... así vamos". A pesar de que la ropa de la gente también era "vintage", a Leo no le convencieron:"Eso es ropa de la parroquia, a mí no me la dan".