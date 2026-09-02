Cuartango explica por qué no hay dudas de que Marruecos planificó la entrada masiva de migrantes

El periodista considera que la implicación de Marruecos en la entrada masiva en Ceuta estaba clara desde el primer momento y cuestiona que una operación así pudiera ejecutarse sin el consentimiento de Mohamed VI.

El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, apunta a que la entrada masiva de migrantes en Ceuta estuvo precedida de una planificación y contó con la participación de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes. A raíz de estas conclusiones, Antonio García Ferreras ha preguntado al periodista Pedro García Cuartango si le sorprende que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se muestre sorprendido por el contenido del documento.

"Es evidente que Marlaska no esperaba este informe, que le pone en evidencia a él y que también deja en evidencia al Gobierno", ha respondido Cuartango. El periodista considera que la implicación de Marruecos en la operación era evidente desde el primer momento. "Que Marruecos instigó, planificó y ejecutó esta operación está fuera de toda duda por una sencilla razón: Marruecos es una monarquía absoluta", ha señalado.

Cuartango ha explicado que el poder en Marruecos está concentrado en la figura de Mohamed VI. "Es el jefe del Estado y del Ejecutivo. Puede remover ministros, puede nombrarlos y es también la cabeza del aparato de seguridad. El jefe de los servicios secretos es una persona de su confianza que le reporta directamente", ha argumentado. El periodista ha destacado además el papel del monarca como líder religioso y jefe del Ejército. "Todos sabemos que en Marruecos no se mueve un papel sin el consentimiento de Mohamed VI", ha afirmado.

En ese momento, Ferreras ha intervenido para introducir un matiz: "Yo no sé si el rey Mohamed VI tenía conocimiento o no de esta operación, pero que su entorno, el Gobierno o elementos esenciales del Gobierno de Marruecos lo sabían, eso seguro". Cuartango ha coincidido con esta apreciación, aunque ha insistido en que una operación de semejante magnitud difícilmente podría haberse desarrollado sin el conocimiento de las más altas instancias del poder marroquí.

"Insisto en que el entorno del que hablas no da un paso de tanta trascendencia sin el consentimiento de Mohamed VI", ha respondido Cuartango. Para reforzar su argumento, el periodista ha establecido un paralelismo con la Marcha Verde de 1975, organizada durante el reinado de Hassan II, padre del actual monarca marroquí.

"Me recuerda mucho a la Marcha Verde del 75, una operación perfectamente planificada por el régimen, por el padre de Mohamed VI, Hassan II, para desestabilizar el Sáhara", ha explicado Cuartango. A su juicio, aquella operación demostró hasta qué punto el régimen marroquí es capaz de desarrollar acciones estratégicas de gran envergadura y lograr sus objetivos. "Además, lo consiguió, porque España retiró sus tropas del Sáhara de la noche a la mañana y aceptó implícitamente la hegemonía", ha recordado.

Cuartango ha concluido su intervención poniendo el foco en su experiencia personal para subrayar la trascendencia de aquellos acontecimientos: "Yo tenía 20 años y lo viví directamente".

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