Monólogo | Agustín Jiménez busca al "auténtico macho ibérico": "Los de ahora les han echado por vagos de 'The Walking Dead'"

Agustín Jiménez dedica uno de sus monólogos "a todas las mujeres" para hablar del llamado "macho español" y, sobre todo, de dónde encontrar al auténtico "macho ibérico".

Agustín Jiménez se propone encontrar al auténtico "macho ibérico" en uno de sus monólogos de 'El Club de la Comedia', recuperado ahora por laSexta con motivo del 20 aniversario de la cadena. Jiménez se fija, entre otras cosas, en la forma de andar de aquellos hombres, caracterizada por caminar "con salero y repiqueo". "Los de ahora parecen que les han echado por vagos de 'The Walking Dead'", bromea el humorista, que también analiza su forma de bailar: "No bailan, está el famoso meneo de cubata y ya está, ¡para qué quieres más!".

Pero ¿dónde podemos encontrar todavía al auténtico macho ibérico? Agustín Jiménez tiene la respuesta: en los autos de choque. "¡Allí se crían, se juntan y crecen, porque es donde está la buena música y la megafonía en estado puro!", sentencia el humorista.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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