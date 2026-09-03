Escolar: "Más allá del miedo a Marruecos, ¿cómo quiere el Gobierno solucionar lo de Ceuta sin él?"

El director de 'elDiario.es' apunta a la dependencia de Marruecos como una de las claves para entender la posición del Gobierno y advierte de las dificultades de romper la cooperación con Rabat.

Ignacio Escolar, director de 'elDiario.es', ha analizado en Al Rojo Vivo las explicaciones ofrecidas por Pedro Sánchez y las razones por las que el Gobierno ha evitado un enfrentamiento directo con Marruecos. Escolar coincide en que el miedo a la capacidad de presión del país vecino es un factor relevante, especialmente por la vulnerabilidad de Ceuta y Melilla ante posibles crisis migratorias, pero considera que hay otro elemento fundamental.

El periodista plantea que la posición del Gobierno también responde a la necesidad de mantener la cooperación con Marruecos para gestionar la crisis migratoria. "Si quiere solucionar lo de Ceuta, ¿cómo lo hace si Marruecos?", se pregunta Escolar, que cuestiona que las alternativas planteadas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal permitan resolver el problema. A su juicio, aunque el Gobierno haya podido tener motivos para reprochar la actuación marroquí durante la entrada masiva, romper la relación con Rabat dificultaría cualquier solución posterior.

Escolar destaca además la complejidad de determinar el grado de responsabilidad de Marruecos en lo ocurrido. Recuerda que, aunque las autoridades marroquíes fueron permisivas durante la entrada de miles de personas, posteriormente frenaron otros intentos y colaboraron con España en las devoluciones. "Si tienes a alguien que te está ayudando a apagar el incendio, incluso teniendo la sospecha de que ha colaborado con ese incendio", explica, es difícil prescindir de esa cooperación. Para el periodista, no es lo mismo que Marruecos haya permitido, facilitado o planificado la entrada masiva, y esos matices resultan esenciales para entender la posición del Gobierno.

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