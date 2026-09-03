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Entrevista en Al Rojo Vivo

Compromís advierte que lo ocurrido en Ceuta también es un ataque a la UE por parte "de Trump, Netanyahu y el rey de Marruecos"

¿Qué ha dicho? El diputado Alberto Ibáñez ha señalado que lo ocurrido en Ceuta "no es casual", indicando que se trata de un "ataque híbrido" de Marruecos con el apoyo de EEUU e Israel.

Compromís advierte que lo ocurrido en Ceuta también es un ataque a la UE por parte "de Trump, Netanyahu y el rey de Marruecos"
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El diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha advertido que lo ocurrido en Ceuta no se trata solo de un ataque a España, señalando que también lo es a la Unión Europea. "Se trata de un ataque por parte de Donald Trump, Benjamin Netanyahu y el rey de Marruecos", ha destacado.

Por tanto, ha destacado que España debe explicar que la frontera de Ceuta es "la frontera sur de todos, del conjunto de la Unión Europea".

Respecto a la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, ha indicado que el presidente del Gobierno ha abierto un leve cambio en su discurso al admitiro que hubo ministros de Marruecos que "insultaron" a España. Además, ha mostrado su sorpresa al conocer que el Gobierno se reunión con la embajadora marroquí.

El diputado ha confesado que le sorprende que lo hayan llevado en secreto hasta ahora y ha señalado que quieren conocer de qué hablaron exactamente.

En cuanto a su posición sobre lo ocurrido, Alberto Ibáñez ha explicado que Compromís seguirá defendiendo los derechos humanos, pero también defendiendo la democracia y la diplomacia.

Un momento que ha aprovechado para explicar que cree que la gestión posterior a lo ocurrido en Ceuta está siendo "lenta". "Esto no es casual, no hablamos de un caso migratorio como lo que ha ocurrido en Canarias", ha advertido, reiterando que se trata de un "ataque híbrido" de Marruecos con el apoyo de EEUU e Israel.

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