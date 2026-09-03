Vallín señala lagunas en la intervención de Sánchez: "¿Qué está pasando en el Ministerio del Interior?"

El periodista cuestiona que Sánchez no haya explicado qué ocurrió entre el 31 de julio y el 24 de agosto y pone el foco en las tensiones internas que refleja la carta del ministro del Interior.

Pedro Vallín, en Al Rojo Vivo, ha analizado la comparecencia de Pedro Sánchez y se ha detenido especialmente en la llamada de la embajadora española en Marruecos. A su juicio, este movimiento confirma las sospechas que habían surgido durante el mes de agosto sobre la existencia de "dos niveles de diplomacia": uno público, marcado por la ausencia de reproches, y otro en el que se estaban produciendo actuaciones de carácter más reservado. "Ya vemos que sí, efectivamente", ha señalado.

Sobre las explicaciones ofrecidas por el presidente, Vallín ha destacado como un elemento relevante que Sánchez haya anunciado que hará públicos los avisos, informes, preavisos y notas elaborados por los distintos servicios antes de la crisis. También ha interpretado como "un ligero reproche" el toque de atención que el presidente habría lanzado al CNI durante su intervención.

Sin embargo, el periodista considera que la comparecencia ha dejado dos cuestiones importantes sin resolver. La primera es "qué pasó entre el 31 de julio y el 24 de agosto" y qué medidas adoptó el Gobierno durante ese periodo. La segunda tiene que ver con la situación dentro del Ministerio del Interior: "¿Qué está pasando en el Ministerio de Interior?", se ha preguntado Vallín, quien considera que la carta del ministro revela la existencia de tensiones internas, en línea con las ya conocidas entre la dirección de la Guardia Civil y la UCO.

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