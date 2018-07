Eva Hache: “El primer amor guitarrero no se olvida”

UN HOMBRE CON GUITARRA, LA PERDICIÓN DE UNA MUJER

La presentadora de 'El Club de la Comedia' cuenta que llevó a su niño al parque y había un tío que tocaba la guitarra fatal pero “porque estábamos en público que si no me voy para él y me lo como a besos y le destrozo todo el chasis”. Eva Hache no entiende por qué las mujeres desde pequeñas ven un chico con guitarra y “te dan ganas de darle un hijo aunque no sea el tuyo”, comenta. La anfitriona del programa recuerda su primer amor guitarrista, ese que no se olvida.