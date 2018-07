Alexandra Jiménez: "Yo tenía la imagen de que la pesca era lo más aburrido del mundo y resulta que no es una imagen"

La pesca

Alexandra Jiménez presenta los grandes problemas de la pesca: desde tener que levantarse a las 4 de la mañana, hasta no poder hacer ruido cuando estás en la barca... Todo son dificultades para los que no son demasiado aficionados a esta actividad, y si se mezclan las horas con órdenes poco claras, pasa lo que pasa: "Me dijeron 'tira una caña', la tiré, y vaya cabreo se pillaron", aclara la presentadora de 'El Club de la Comedia'. Además, opina que la muerte de los gusanos es horrorosa y lo especifica: "Imaginaos que viene un gigante, os mete un anzuelo por la boca y os lo saca por otro sitio por el que no suelen salir anzuelos"...