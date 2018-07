Alexandra Jiménez: "Sólo hay una cosa que me haría más ilusión que recoger un Goya: recogerlo en bragas"

Lo que hacen las mujeres solas en casa

Alexandra Jiménez comenta que su chico se ha ido de viaje de trabajo: "¡Toma!". Así, describe la necesidad que tienen las mujeres para de vez en cuando estar solas en casa. Lo principal, según la presentadora, es que se puede hacer todo "en bragas", pero hay algo más: "Un espejo de cuerpo entero" en el que puedas poner caras y hasta meterte un cojín en la tripa y pensar cómo te quedaría un embarazo. "Cuando volvió mi novio y me vio así, me dijo: '¿Pero cuánto tiempo he estado fuera?'", asegura la presentadora de 'El Club de la Comedia'.