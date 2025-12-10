La promesa de Mamen Mendizábal en Cazadores de imágenes: "Si vemos un tiburón ballena me lo tatúo"

Mamen Mendizábal y Gotzon Mantuliz se adentran en busca de nuevos gigantes marinos junto a Jesús Arto, CEO y director general de Blue Force Fleet.

La jornada arranca temprano a bordo del barco, donde Gotzon Mantuliz y Mamen Mendizábal reciben a Jesús Arto, CEO y General Manager de Blue Force Fleet, quien se suma a la aventura para ayudarles en la búsqueda de otro gran gigante marino que habita estas aguas: el tiburón ballena. "Si vemos uno me lo tatúo", bromea Mamen, llena de expectación.

En un programa donde la naturaleza marca los tiempos, la presentadora también se permite desconectar de su imagen pública: "Cuando te dedicas a estar en la tele perfecta y vienes aquí sin maquillar, sin peinarte, con el neopreno...es muy liberador. Es otra cara que está en mí, además de la que están acostumbrados a ver los espectadores".

El barco avanza y el grupo divisa algo en la superfici que les deja sin palabras: delfines cabeza de melón, una especie difícil de ver. Una imagen sobrecogedora que puedes volver a disfrutar en el vídeo sobre estas líneas.

"A lo mejor tú estás viendo veinte delfines, pero al abrir el plano del dron, no exagero, había doscientos delfines cruzando por un canal, una absoluta maravilla", relata Mamen sorpendida. La emoción los lleva directos a la proa, donde se preparan para intentar un encuentro aún más cercano. "Sois unos chiflados de primera categoría", comenta Mamen justo antes de lanzarse al agua con el equipo.

Pero la naturaleza vuelve a sorprender y desde el dron aparece una silueta inconfundible: Carcharhinus longimanus. Un visitante inesperado y majestuoso que cambia el tono de la expedición y dispara la adrenalina del equipo.

