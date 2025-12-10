Mamen Mendizábal y Gotzon Mantuliz, en busca del imponente tiburón tigre: "Es fundamental mantener contacto visual"

"Son animales salvajes, hay que tenerlo en mente todo el rato, no nos podemos fiar", advierte Rafa, compañero de expedición, a Mamen Mendizábal y Gotzon Mantuliz, antes de lanzarse a nadar con tiburones tigre.

En mitad del océano Índico, en la zona más salvaje del sur de Maldivas, Gotzon Mantuliz inicia una expedición junto a la periodista y presentadora Mamen Mendizábal con un objetivo tan ambicioso como arriesgado: fotografiar a uno de los mayores depredadores marinos, el tiburón tigre.

Mamen, buceadora experimentada, se muestra dispuesta a sumergirse cara a cara con los reyes del océano y se une a la expedición con la emoción, y el respeto, que despierta un animal tan imponente.

En un escenario que no puede ser más espectacular: una de las perlas del océano Índico, parte de un archipiélago formado por más de 1.200 islas, de las cuales solo 203 están habitadas. Un entorno de paisajes submarinos y arrecifes coralinos que contienen una enorme biodiversidad marina.

Para esta misión, el equipo contará con la experiencia del campeón mundial de fotografía submarina Rafael Fernández, amigo de Gotzon y pieza clave para capturar imágenes únicas en aguas profundas.

En este fragmentp, el equipo viaja a bordo de una embarcación que navega en plena alta mar, cuando, de pronto, llega el momento del primer encuentro tras avistar la silueta de un tiburón tigre bajo el barco.

Un animal que puede superar los 5,5 metros de longitud y los 800 kilos de peso, luce las características rayas oscuras que le dan nombre y posee una mordedura de hasta 600 kilos de presión, con dientes curvados y aserrados capaces de partir el caparazón de una tortuga.

La tensión es máxima

"Son animales salvajes y eso hay que tenerlo en mente todo el rato, no nos podemos fiar", advierte Rafa, a lo que Gotzon añade: "Es fundamental mantener contacto visual con los tigres. Es una barrera. Si te ven mirándoles, pasan de largo; si no, se acercan más a curiosear".

Así, ambos aventureros se sumergen primero para evaluar la situación y obtener algunas imágenes. Bajo el agua detectan que el ejemplar que ronda el barco es joven, pero está muy nervioso e inquisitivo. Por eso, deciden impedir que Mamen entre aún al agua. "Si me dicen que no me meta es porque lo ven claro", asume Mamen prudente.

La aventura continúa, a la espera del momento perfecto para que Mamen pueda tener su encuentro seguro con uno de los grandes reyes del océano.

