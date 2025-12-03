Hoy, en 'Cazadores de Imágenes', Gotzon Mantuliz viaja a Alaska con Patricia Conde en busca del oso grizzly

Esta noche, Gotzon Mantuliz y Patricia Conde se adentran en Alaska para conocer de cerca a los osos Grizzlies, las auroras boreales, los majestuosos glaciares y vivir momentos de pura magia natural.

El fotógrafo Gotzon Mantuliz se embarca, junto a varios famosos, en una expedición extraordinaria por los rincones más remotos del planeta para capturar la imagen más impresionante de animales salvajes en libertad. Esta noche, el aventurero se adentra en el corazón de Alaska junto a la actriz Patricia Conde en busca de una imagen única del oso grizzly.

Entre paisajes espectaculares y encuentros con la fauna salvaje, ambos pondrán a prueba su paciencia, su capacidad de observación y su conexión con la naturaleza para capturar una imagen irrepetible.

Ambos recorren en autocaravana algunos de los paisajes más impresionantes del planeta en busca de encuentros únicos con la fauna salvaje. La aventura alcanza su punto culminante al enfrentarse cara a cara con osos Grizzlies, una experiencia tan intensa como inolvidable tanto para Patricia como para todo el equipo.

A lo largo del viaje, descubren auroras boreales, glaciares majestuosos y momentos de pura magia natural, como cuando Gotzon se encuentra a menos de un metro de un águila calva.

Producido por Atresmedia en colaboración con '7 y Acción', 'Cazadores de imágenes' consta de 6 episodios, cada uno centrado en un animal emblemático que representa un desafío único para la fotografía.

Convertido ya en uno de los formatos revelación de laSexta esta temporada, 'Cazadores de imágenes' fue el miércoles pasado líder frente a su competidor y anotó récord en espectadores y cuota con un 6,8% de cuota, 611.000 espectadores y más de 1,6 millones de espectadores únicos. Destacó su registro en Target Comercial, donde creció al 8,5% y sus mejores públicos se situaron en el grupo de 45 a 54 años con un 9,4%.

A lo largo de la temporada, Gotzon y sus invitados recorrerán algunos de los lugares más espectaculares del planeta, como Uganda, Maldivas o Alaska, enfrentándose al reto de retratar a animales tan majestuosos como los gorilas o el lince ibérico. Cada aventura pondrá a prueba su resistencia física, su capacidad de trabajar en equipo y su compromiso con la naturaleza, en un viaje que combina emoción, riesgo y una profunda admiración por la vida salvaje y cuya recompensa será publicar la imagen captada en la revista National Geographic.