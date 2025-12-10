Gotzon Mantuliz y Mamen Mendizábal comparten cómo nacieron sus vocaciones y el trayecto que los unió en este reto

Tras su primer encuentro con los tiburones tigre, los aventureros aprovechan el ritmo pausado del sur de Maldivas para recorrer la islam mientras comparten experiencias y anécdotas de su pasado.

Después de un intenso primer acercamiento con los tiburones tigre,Gotzon Mantuliz y Mamen Mendizábal disfrutan del sosiego de la tarde para conversar y profundizar en sus historias personales.

Sentados disfrutando de un atardecer, Gotzon pregunta a Mamen de dónde nace su pasión por el periodismo. Ella lo tiene claro: "He estado toda la vida enganchada a leer, que es otra forma de viajar, fue mi primera forma". Una carrera que comenzó pronto: "Empecé con Iñaki Gabilondo en la radio a los 22 años, una experiencia fantástica. La construcción de lo que soy como periodista viene de esa época: de mi ética profesional, de la autoexigencia, del perfeccionismo...Ahora me he moderado con la edad".

Según cuenta, los valores de un buen periodista siguen siendo irrenunciables: "Un sentido del compromiso importante, ética personal, te tiene que importar el otro, la verdad, el rigor". Y reconoce que el oficio se forja también en los tropiezos: "De los golpes de aprende cantidad, cuando las cosas van bien tiras hacia delante pero cuando tienes que frenar y pensar lo que te ha hecho daño, cuando algo no tiene éxito y estas acostumbrado ahí es cuando o te lames las heridas o tiras hacia delante".

Una trayectoria donde Mamen todavía tiene sueños pendientes."Pienso que estoy a tiempo de hacer una corresponsalía en algún sitio. El mundo está muy loco ahora", asegura la periodista con una sonrisa.

En la otra cara de la moneda, Gotzon, enfermero de profesión, cuenta a Mamen cómo descubrió que no era su vocación. Todo comenzó cuando decidió viajar a África para trabajar como guía.

"Fue una experiencia que conectó el anhelo que tenía de estar cerca de la naturaleza y los animales. A raíz de esa experiencia me abrí Instagram para compartir viajes y empecé a crecer de forma orgánica. Ahí estaba mi camino para vivir de ello", recuerda el fotógrafo vasco.

