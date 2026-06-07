Yolanda Ramos desvela el surrealista día en que Corbacho le ofreció hacer Homo Zapping: "Alguien me pasó una pistola..."

"Tenía dos opciones, terminar en la cárcel o acabar haciendo 'Homo Zapping'", confiesa entre risas Yolanda Ramos, reconociendo que la propuesta de Corbacho acabaría cambiando su vida: "Menos mal que tuve esperanza".

"La tercera parte de la santísima trinidad", como define José Corbacho a Yolanda Ramos, acabaría dando vida a personajes tan recordados como María Teresa Campos y su característica forma de reír, 'la Jessy', la protagonista de los dramas sentimentales de El diario de Patricia, Ana Obregón, Belén Esteban... Y muchos más.

Sin embargo, cuando Corbacho se cruzó con la actriz en 2003, cuando se comenzó a gestar el programa, Yolanda Ramos trabajaba como taquillera en un club de jazz de Barcelona. "A Yolanda Ramos la conocía porque habíamos coincidido en La Cubana y le perdí el rastro", recuerda Corbacho. El reencuentro se produjo de manera casual, cuando la actriz le confesó que estaba "harta" del mundo del espectáculo y atravesaba una etapa de desencanto profesional.

Fue entonces cuando Corbacho le habló del proyecto que estaba preparando. Sin embargo, aquel momento estuvo lejos de ser tranquilo. Mientras ambos conversaban, se desató una caótica pelea en la puerta del local donde guardaespaldas, clientes y policías se vieron envueltos en una trifulca que. "Alguien me pasó una pequeña pistola para que no la viera la policía y yo la escondí en un cajón", recuerda Yolanda Ramos entre risas.

Y así, el mismo día que recibió la oportunidad que cambiaría su vida estuvo a punto de verse envuelta en una situación completamente disparatada. "Menos mal que tuve esperanza en la vida, porque había dos opciones: o terminar en la cárcel o acabar haciendo Homo Zapping. Y gracias a Dios hice bien en tener esperanza", bromea la cómica.