La odisea de Antonio Orozco para llegar a Cara al Show: "O me juego la vida o mi futuro en televisión"

El cantante se convierte en el primer invitado de Cara al Show y desvela a Marc Giró la accidentada aventura que ha vivido para llegar al plató tras sufrir una avería en su barco.

Con más de un millón de discos vendidos, estadios llenos en cada gira y convertido en uno de los 'coaches' más queridos de La Voz, Antonio Orozco inaugura esta noche de martes el programa de Cara al Show. Sin embargo, su presencia en el programa de Marc Giró ha estado a punto de truncarse por una inesperada odisea en alta mar.

Como explica el cantante, solo disfruta de "diez días de vacaciones al año", un tiempo que suele aprovechar para navegar en su barco. Es precisamente durante una de esas escapadas cuando recibe la llamada del equipo del programa para invitarle. "Les digo que voy justo, depende del viento", recuerda entre risas. Una respuesta que Marc Giró interpreta de una forma muy distinta. "Yo pensaba que lo del viento era una poesía y dije; 'mariquita, ¿esto es un poema?' Pensaba que me estabas tirando la caña", bromea el presentador.

Según relata en el plató, la situación se le complicó cuando decidió regresar para cumplir con su compromiso y en plena travesía se le rompió una de las velas del barco. "En el puerto de Pollença me dejan dormir una noche. Me dan el número de Antonio 'el Rastas', le llamo, quedamos a las 9:30 y a las 9:45 me dice que no puede venir", relata entre risas el artista. Sin posibilidad de reparar la embarcación a tiempo, asegura que solo le quedan dos opciones: "O me juego la vida o mi futuro en televisión. Y me vengo con una vela".

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