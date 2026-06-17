Los trucos de David Uclés para sobrevivir tocando en la calle: "En París y Madrid son los más ratas y los más espléndidos, en Santiago"

Durante estos dos años que hará de parón mediático en España, David Uclés desvela a Marc Giró que se va a dedicar a tocar en la calle en el extranjero: "Yo toda mi vida he sobrevivido tocando en la calle".

David Uclés confiesa en el plató de Cara al Show a Marc Giró que su entrevista es la última que hará como escritor antes de hacer un retiro mediático de dos años. "Me voy fuera hasta el 2028", reconoce Uclés, que, sin embargo, detalla que durante estos dos años hará "la gira internacional", pero que en "España se acabó". Además, preguntado por el presentador sobre de qué va a vivir durante ese tiempo, el escritor desvela que hará lo que he hecho "siempre": "Yo toda mi vida he sobrevivido tocando en la calle".

"Mis primeros fans me conocen como músico, no como escritor", afirma Uclés, que explica a Marc Giró que canta "fado" y hasta en "francés". "Me voy al extranjero porque allí no me conocen", detalla el también músico, que cuenta a Marc Giró las normas que hay para tocar en la calle.

"No puede acompañarme un perro, por no ser un perroflauta; no puede acompañarme un amigo, porque parece que estoy de cachondeo; tengo que tocar de pie, nunca sentado", explica Uclés, que señala que. "son normas orales que vas entendiendo si quieres dedicarte a tocar en la calle". Por ejemplo, otra de estas normas es que "la distancia de la boina tiene que ser grande, porque si no no se acerca tanto la persona a ti, aunque corres el riesgo de que se la lleven".

Además, él echa primero dinero en la boina antes de empezar porque si la ven vacía la gente puede pensar "que no eres bueno". Por otro lado, Uclés afirma que canta "aunque no haya gente porque nunca sabes el que va a aparecer y se va a enganchar a la canción". También cuenta que tiene temas míticos que canta varias veces al día, como 'Hallelujah'.

Preguntado por Marc Giró, sobre dónde ganaba más dinero, el artista explica que se gana más tocando por la noche en la calle y desvela la ciudad: "En Santiago Compostela, que estuve diez veranos cantando ahí, y por la noche se gana mucho, mínimo al día me tiraba 2 horas cantando y ganaba mínimo 50 euros y máximo 250 euros". "Dos horas y media sin parar de tocar", insiste Uclés, que destaca que, por el contrario, en "París y Madrid son los más ratas y los más espléndidos en Santiago y Oporto".

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