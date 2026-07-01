Del "runner cocainómano" y el "infeccioso" al "loco como Amelié": Isa Calderón analiza sus ligues del "circo de los horrores"

Isa Calderón echa la vista atrás y hace un repaso con Marc Giró de todos sus ligues raros, como "el infeccioso": "Vi que tenía pus en las axilas, le dije que era un asqueroso, que se duchara, y me fui corriendo".

Marc Giró entrevista en el plató de Cara al Show a Isa Calderón, quien presenta con Lucía Lijtmaer el exitoso pódcast 'Deforme Semanal', del que el propio presentador fue colaboradora hacer años. "Dices que estás viviendo una segunda juventud, ¿has conocido a muchos hombres?", pregunta el catalán a Calderón, que explica que lleva "saliendo tres años con el 'Circo de los Horrores'".

"Yo ya no sufro, que eso es genial, y me río mucho de todo lo que me está pasando porque, de verdad, que es fuerte", afirma la comunicadora, que confiesa que va "follando con uno con otro" y se lo va "pasando bien". "Estoy ya en el 'heteropesimismo absoluto'", asegura Calderón, que destaca que "para estar con alguien tiene que ser ya alguien absolutamente extraordinario".

"Ya pongo límites porque yo hasta hace muy poco pensaba que el amor era incondicional, pero no, hay que poner límites", asegura Isa Calderón a Marc Giró, quien le pone "una serie de hombres con los que se ha encontrado" Isa. Por ejemplo, "el mago". "Iba borracha a las tres de la mañana y me paró un hombre diciéndome que estaba mágica, y me pareció una buena idea salir con él y no pensar que era una acosador", afirma Isa Calderón, que, sin embargo, reconoce que resultó ser "un plasta integral": "En la segunda cita me preguntó si nos íbamos a enamorar, me trajo copas vinos, flores, pasteles...".

Por otro lado, está "el infeccioso". "Estaba yo con un hombre y levantó la axila y veo pelos rubios cuando era muy moreno", recuerda la comunicadora, que explica que de la axila le salió "una hilera de pus asquerosa": "Tuve una arcada gigantesca y le dije que tenia pus y hongos, que era un guarro y que le dejaba". "Le dije que se duchara y me fui corriendo", recuerda.

Isa Calderón también recuerda al "excéntrico", "un loco músico" muy "jeta" al que la comunicadora "le pagaba todo": "Me decía unas cosas absurdas, una especie de Amelie loca en señor esquizofrénico que iba como saltando". Por otro lado está el "runner". Sí, Isa Calderón ha salido con hasta dos runner, el runner: "Estaba en forma, todo fenomenal, comíamos sano, lo malo es que creo que un patrón porque eran runner y cocainómanos". "Me he dado cuenta de que van juntos", destaca la comunicadora, que reflexiona: "Purgan el pecado de la noche corriendo, pero creo que lo hacen mal, les va a dar algo, deben elegir".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido