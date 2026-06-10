Ahora

Confesiones en Cara al Show

Maxi Iglesias desvela que temió no volver a trabajar de actor: "Estos últimos años me he dedicado a otras cosas por si no me llamaban"

"Como actor nunca sabes lo que puede pasar, yo he tenido de mis 30 a mis 34 años dudas de mi capacidad de dedicarme a esto y me he aprendido otras cosas por si acaso no me llamaban como actor", confiesa Maxi Iglesias a Marc Giró.

Marc Giró entrevista a Maxi Iglesias en el plató de Cara al Show

Maxi Iglesias visita el plató de Cara al Show para hablar con Marc Giró de 'Tolo lo que nunca fuimos', una película que está basada en los libros best seller de Alice Kellen. Marc Giró sorprende al conocido actor al mostrarle un collage con él haciendo prácticamente de todo: hace piragua, surf, moto, moto de agua, buceo, caballo, pilota aviones... Vamos un auténtico "partidazo".

Y es que, como explica Maxi Iglesias en el vídeo, "como actor nunca sabes lo que puede pasar" por eso, él ha decidido aprender a hacer otras cosas. Es más, Maxi Iglesias, uno de los actores nacionales más conocidos, confiesa que ha tenido de los 30 a los 34 años "dudas" de su "capacidad" de dedicarse "a esto".

"Me he dedicado a otras cosas por si acaso no me llamaban como actor", desvela Maxi Iglesias a Marc Giró, al que explica que, entre otras cosas, se ha dedicado a aprender a pilotar aviones y a escribir su primer libro: 'Horizonte artificial', el cual ya lleva varias ediciones.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Mañueco es investido presidente de Castilla y León tras comprar la prioridad nacional de Vox como la "asignación justa de recursos"
  2. Surgen dudas en el Gobierno sobre la directora de la Guardia Civil a quien siguen apoyando en público mientras insisten en ridiculizar a Leire Díez
  3. Visita de León XIV a España, en directo | León XIV lamenta los "feminicidios" y llama a abordar entre "todos" esta "realidad dramática"
  4. Este es el precio de la felicidad en España: casi 77.200 euros al año por persona frente a un sueldo medio por debajo de los 30.000
  5. Detenida una profesora en Jaén por agresión sexual a un alumno de 14 años: asegura que "mantienen una relación" sentimental y sexual
  6. David Sánchez no usa su última palabra y Gallardo critica un juicio ideológico: "Nos han condenado socialmente"