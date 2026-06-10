Confesiones en Cara al Show
Maxi Iglesias desvela que temió no volver a trabajar de actor: "Estos últimos años me he dedicado a otras cosas por si no me llamaban"
"Como actor nunca sabes lo que puede pasar, yo he tenido de mis 30 a mis 34 años dudas de mi capacidad de dedicarme a esto y me he aprendido otras cosas por si acaso no me llamaban como actor", confiesa Maxi Iglesias a Marc Giró.
Maxi Iglesias visita el plató de Cara al Show para hablar con Marc Giró de 'Tolo lo que nunca fuimos', una película que está basada en los libros best seller de Alice Kellen. Marc Giró sorprende al conocido actor al mostrarle un collage con él haciendo prácticamente de todo: hace piragua, surf, moto, moto de agua, buceo, caballo, pilota aviones... Vamos un auténtico "partidazo".
Y es que, como explica Maxi Iglesias en el vídeo, "como actor nunca sabes lo que puede pasar" por eso, él ha decidido aprender a hacer otras cosas. Es más, Maxi Iglesias, uno de los actores nacionales más conocidos, confiesa que ha tenido de los 30 a los 34 años "dudas" de su "capacidad" de dedicarse "a esto".
"Me he dedicado a otras cosas por si acaso no me llamaban como actor", desvela Maxi Iglesias a Marc Giró, al que explica que, entre otras cosas, se ha dedicado a aprender a pilotar aviones y a escribir su primer libro: 'Horizonte artificial', el cual ya lleva varias ediciones.
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