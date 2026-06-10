Marc Giró confunde a Maxi Iglesias al convertirse en José Luis Rodríguez Zapatero: "¿Eres Donald Trump?"

En uno de los juegos de Cara al Show, Maxi Iglesias debe adivinar a quién está imitando Marc Giró. Aunque primero afirma que se trata de Sarkozy y hasta de Donald Trump, termina adivinando que es José Luis Rodríguez Zapatero.

Maxi Iglesias protagoniza 'Todo lo que nunca fuimos', la película basada en los libros best seller de Alice Kellen que se ha estrenado en cines este pasado 5 de junio. El actor acude al plató de Cara al Show para habalr de este nuevo film sin esperarse que el presentador le tiene preparada una entrevista repleta de divertidos juegos.

El primer reto al que se enfrenta Maxi Iglesias es a 'Máxima expresión', donde tanto el actor como Marc Giró deben adivinar a qué o a quién está imitando el otro únicamente con gestos faciales.

"Te voy a confesar que lo he visto a la primera pero he dicho, 'está haciendo el tonto tan bien que le voy a dejar un poco'", confiesa Marc Giró a Maxi Iglesias tras imitar tener una pestaña metida en el ojo. Por su parte, el presentador de Cara al Show debe imitar a José Luis Rodríguez Zapatero, sin embargo, al actor primero le vienen a la mente otros políticos como Nicolas Sarkozy o Donald Trump. "Igual es un tic de todos los políticos", se excusa Iglesias, que explica que su mente se ha ido "al internacional".

Por último, a Maxi Iglesias le toca imitar a... ¡Maxi Iglesias! ¿Será capaz Marc Giró de descubrir que se está imitando a sí mismo? Descúbrelo en el vídeo principal de esta noticia.

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