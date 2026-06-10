Leticia Sabater sorprende al aparecer dentro de la gata de Cara al Show: así reaccionan Maxi Iglesias y Marc Giró

Tras jugar a un divertido reto en el que con los antifaces puestos Marc Giró y Maxi Iglesias deben adivinar qué objeto están tocando con su cuerpo, descubren que en el interior de uno se encuentra... ¡Leticia Sabater!

Después de su entrevista, Marc Giró despide a Maxi Iglesias en el plató de Cara al Show cuando, de repente, interrumpe su despedida: "Calla, que me he vuelto a equivocar, me pasó el otro día con Candela Peña". "No te vas todavía porque has tenido mucha suerte, siéntate", exclama el presentador a Maxi Iglesias, que bromea: "Esto eran los preliminares".

"Te ha tocado la extraescolar de este programa, que no le toca a cualquiera", afirma Marc Giró, que explica al actor que van a jugar a "el roce hace el cariño". "El juego es muy sencillo, nos vamos a poner un antifaz y vamos a tener que adivinar una serie de objetos en 40 segundos", explica Marc Giró, que destaca que "la dificultad está no solo en el antifaz" sino en que no pueden "tocarlos con las manos". Eso sí, "está permitido usar cualquier otra parte del cuerpo".

"Póntelo, pónselo", bromea Maxi Iglesias al ponerse el antifaz, tras lo cual escucha al público gritar al aparecer el primer objeto. "¿Por qué gritáis?, ¿qué pasa?", pregunta sorprendido el actor, que tras varias rondas del juego admite que no ha dado una y destaca que "este programa es muy loco". Finalmente, el último objeto es la propia mascota de Cara al Show: ¡el gato gigante!

Pero, ¿quién se encuentra detrás? Para sorpresa de Marc Giró y el propio Maxi Iglesias, Leticia Sabater es la persona que se encuentra dentro del gato. Puedes ver su reacción y el juego completo en el vídeo principal de esta noticia.

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