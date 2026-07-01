Isa Calderón se sincera con Marc Giró sobre su "agorafobia": "A veces estoy tres días sin salir de casa"

Isa Calderón confiesa a Marc Giró que, a veces, solo hace 13 pasos al día y es que además de haber dejado de ir al gimnasio, la comunicadora desvela que sufre "agorafobia" y pasa días sin salir de casa.

Isa Calderón explica a Marc Giró de dónde viene que pueda leer con tanta facilidad las cosas al revés. La comunicadora, ganadora de dos premios Ondas por su podcast 'Deforme Semanal', explica que todo empezó cuando sus padres le "jodieron la vida" mudándose del centro del Madrid a la Sierra, que "es un coñazo".

"Tenía 16 años y tenía que bajar todo el rato en bus a Madrid", explica Isa Calderón, que, como se mareaba, no podía leer libros, así que se ponía a leer todo lo que veía por la ventanilla. De esta forma, explica que empezó "a leer al revés". "Tengo unas frases que forman parte de tu vida y que quiero que me leas al revés", pide Marc Giró a la comunicadora, que explica por qué en una de ellas pone que es "una vaga de manual".

"Se supone que en la vida hay que dar 10.000 pasos diarios, pero yo, normalmente, doy 400 pasos", confiesa Isa Calderón, que admite que no anda "lo que debería". Y es que, además, ha dejado de ir al gimnasio. Incluso, la comunicadora sorprende a Marc Giró al confesar que "a veces" le "da agorafobia": "Estoy tres días sin salir de casa y, a lo mejor, he dado 13 pasos en todo el día".

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