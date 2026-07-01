Isa Calderón responde a la encuesta que dice que "las mujeres tienen más miedo a estar solteras que a morirse"

"Tengo una amigo que trabaja en Presidencia y dice que según una encuesta "las mujeres tienen más miedo a estar solteras que a morirse", cuenta Isa Calderón a Marc Giró. Así responde la comunicadora en este vídeo.

Isa Calderón charla con Marc Giró sobre el amor, las relaciones y, sobre todo, los hombres. La presentadora del pódcast 'Deforme Semanal' junto a Lucía Lijtmaer afirma que lleva "saliendo tres años con el 'Circo de los Horrores'". "Yo ya no sufro, que eso es genial, y me río mucho de todo lo que me está pasando porque, de verdad, que es fuerte", confiesa Calderón a Marc Giró, al que desvela que va "follando con uno con otro".

Y es que Isa está en el 'heteropesimismo absoluto'", por lo que "para estar con alguien tiene que ser ya alguien absolutamente extraordinario", explica al presentador de Cara al Show, al que confiesa que está en un punto en el que pone "límites" a los hombres. "Hasta hace muy poco pensaba que el amor era incondicional, pero no, hay que poner límites", explica.

Entre estos límites está el mensajito de por la mañana. "Si no me escribe él primero, le dejo", confiesa Isa Calderón, que añade: "Si no me escribe con entusiasmo y con intención le dejo, si no hay exclamación, le dejo". "No hay hetero con el que haya salido que haya tenido iniciativa para nada", critica la mujer, que insiste en que "no tienen absolutamente ninguna iniciativa, todo se lo tienes que dar mascado tú".

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