Isa Calderón habla de su papel en su primera serie: "No quiero ser actriz, no me gusta repetir escenas que no me salen"

Isa Calderón acaba de hacer su primera serie y quizás la última. Se trata de 'Millennual mal', una divertida comedia en la que "al final son todo tías que se ayudan, que es lo que pasa desde siempre".

Marc Giró presenta en el plató de Cara al Show a "una comunicadora ganadora de dos premios Ondas por su podcast, 'Deforme Semanal' y que, ahora, "también es actriz": "Isa Calderón". "Qué ilusión estar juntas otra vez", destaca el presentador a la invitado, que es su "primera vez como actriz". "Quizás la última porque dices que ha sido agotadora la promoción", afirma Marc Giró a Calderón, que se sincera en l programa.

"Quiero mucho a Lorena Iglesias, que es la creadora y directora de esta serie, llamada 'Millennual mal'", cuya protagonista, Judith, interpretada por la propia Lorena, es una señora millennial de 40 y tantos años que se ha rendido en la vida y, por un fallo burocrático, recibe una beca que mandó con 20 años". El personaje "decide ir a la universidad y se hacer pasar por la generación Z", explica Calderón, que destaca que allí "conoce a unas chicas jóvenes que la ayudan a hacerse la joven": "Es divertidísima y es la primera vez que en una serie se trata el tema transgeneracional e intergeneracional".

"Al final, son todo tías que se ayudan porque es lo que pasa de siempre y tiene un humor", afirma Calderón, que cuenta a Marc Giró qué tal le va la vida en esta nueva faceta como actriz. "Aquí te tenemos en la red carpet", destaca el presentador mientras enseña una imagen de la comunicadora en una alfombra roja. "¿Me puedes explicar esa cara, ese look y todo?", pregunta Calderón, que confiesa que, como odia esperar, se maquilló ella misma, de ahí su look ese día.

"Esto es muy fuerte, esto es indignante", destaca Isa Calderón al hacer zoom a su maquillaje. Y es que como es muy blanca, se puso demasiado autobronceador: "Parezco una guiri que ha tomado mucho el sol". "¿Por qué te pusiste barba?", pregunta Marc Giró, por su parte, sin poder contener la risa.

Por otro lado, el presentador pregunta a Isa Calderón si volvería a actuar. "Si me llaman para una cosa genial diría que sí si me pagaran muy bien, pero no quiero ser actriz, no me gusta ser actriz y no me gusta repetir escenas que no me salen", confiesa la comunicadora.

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