Isa Calderón estalla contra las "sinvergüenzas" que le copian en sus pódcast: "Tengo cuatro cucarachas que son unas incultas"

Isa Calderón cumple 10 años de exitoso pódcast, 'Deforme semanal', con Lucía Lijtmaer. Eso sí, tanto Marc Giró como ella se han dado cuenta que varios podcast le copian: "A una la he escrito porque son unos parásitos que me ponen de mala hostia".

Marc Giró presenta en el plató de Cara al Show a Isa Calderón, una comunicadora con dos premios Ondas gracias al pódcast que tiene con Lucía Lijtmaer, 'Deforme Semanal', que lleva diez años cosechando éxitos. "Yo fui colaborador, hacía una sección en el pódcast", recuerda Marc Giró, que explica que "ahí empezó todo". "Gracias a estas señoras", destaca el presentador de Cara al Show, que resalta que ambas son "un faro". Un faro en el que se fija mucha gente, advierte el catalán, que destaca a Isa Calderón que ve que la "imita todo pichichi en series y podcast".

"Yo que te conozco mucho veo que hay mucha Isa Calderón", destaca Marc Giró a la comunicadora, quien afirma que las personas que la imitan en sus podcast "son unas sinvergüenzas". "No me hagas hablar porque yo a una la he escrito porque es muy fuerte" y ella se hizo la loca y dijo que no la imitaba, cuenta Isa Calderón, que critica que tiene "tres o cuatro parásitos, garrapatas y cucarachas" que le ponen "de muy mala hostia".

Y es que, además, Isa Calderón critica que estas personas "creen que haber conseguido éxito en la vida es hacer cosas grandes y mainstream". Sin embargo, Isa Calderón destaca que en 'Deforme Semanal' es un "programa que lo escucha medio millón de personas cultas, un programa feminista, de izquierdas y de pensamiento crítico". Mientras que la comunicadora afirma que las que la imitan en otros podcast "son unas incultas y básicas".

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