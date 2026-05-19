Hoy, Marc Giró recibe a Inma Cuesta, Anna Castillo y Yolanda Ramos en Cara al Show

Marc Giró recibe esta noche en Cara al Show a Inma Cuesta, que hablará de Candela, su personaje en 'Berlín y la dama del armiño', y a Anna Castillo, que presenta la serie 'Se tiene que morir mucha gente'. El programa contará además con el regreso de Yolanda Ramos.

Esta noche, a partir de las 23:00, laSexta una nueva entrega de Cara al Show, el aclamado primer formato de Marc Giró tras su fichaje por Atresmedia. Las actrices Inma Cuesta y Anna Castillo son las invitadas en este quinto programa de la temporada, que cuenta también con el regreso de la actriz y humorista Yolanda Ramos en su desternillante y surrealista sección.

La primera invitada de la noche es Inma Cuesta. La actriz visita Cara al Show para conversar sobre Candela, su personaje en 'Berlín y la dama del armiño'. Además de desvelar los detalles de esta producción, Cuesta habla de su gran pasión por la pintura y sorprende demostrando en directo su talento tocando el tambor. Por su parte, Anna Castillo presenta la serie 'Se tiene que morir mucha gente'. La actriz comparte con el público las anécdotas más divertidas del rodaje, los secretos de sus últimas y caóticas mudanzas, y pone a prueba su espectacular memoria en un divertido juego.

Cara al Show es el nuevo programa semanal de entrevistas presentado por Marc Giró, una de las caras más reconocibles y apreciadas del sector gracias a su talento, estilo único, carisma y larga trayectoria profesiona. En él, el presentador aborda cada semana la actualidad con su inconfundible tono crítico y desenfadado.

En sus cuatro primeras emisiones, el programa promedia un gran 7%, con 572.000 seguidores de media y 2,1 millones de espectadores únicos. Su debut se convirtió en el mejor estreno en laSexta en 6 años con un 8,5% de cuota, 727.000 seguidores y más de 2,2 millones de espectadores únicos.

Cara al Show es una producción de Atresmedia en colaboración con Minuto de Barras. Además de en laSexta, el nuevo formato presentado por Marc Giró se puede ver fuera de nuestras fronteras a través de Antena 3 Internacional y atresplayer Internacional.

Así es 'Cara al Show'

Cara al Show es un programa de entrevistas semanal en el que cada entrega abre con un monólogo reivindicativo a cargo del propio Marc Giró. Un arranque en el que nunca faltarán la perspectiva de género, la puesta en valor del feminismo, la defensa de los derechos LGTBIQ+ y la lucha contra el machismo y el racismo.

Después del monólogo, Marc entrevista a dos celebrities A-list del ámbito cultural, del activismo social, la política o el deporte. Además, el espacio cuenta con diversas secciones y la participación de un variado equipo de colaboradores. Entre ellos, la inigualable Yolanda Ramos y el periodista y humorista Pepe Colubi, que analizarán el mundo con la ironía y el desparpajo que tanto les caracteriza; y el coreógrafo y bailarín Nacho Duato, que se estrena como colaborador en televisión.

El programa también incluye las intervenciones improvisadas de Las Glorias Cabareteras (el tándem formado Marta Bernal y Gloria Martínez) y la música en directo de la Giró's Boys Band, un quinteto de jazz integrado por los músicos Jordi Blanch, Javi Vaquero, Marc Ferrer, Pepo Domènech y Marcos López. Y, como cierre, una actuación musical.

El espacio de Cara al Show, inspirado en los grandes late shows norteamericanos, es el primer plató adaptado de la televisión nacional e internacional, garantizando una accesibilidad real para los invitados, y reafirmando el compromiso del programa con la inclusión y la diversidad.

Con estos ingredientes, Cara al Show ha desembarcado en laSexta siendo fiel al ADN de la cadena. Una identidad propia basada en combinar la actualidad y el entretenimiento de forma única e innovadora, y que se lleva forjando a lo largo de 20 años de historia. En este tiempo, esta manera inconfundible de hacer televisión ha llevado a laSexta a afianzarse como la tercera cadena privada más vista de nuestro país, un liderazgo sobre su principal competidor que continúa vigente en la actual temporada y que aspira a seguir revalidándose de la mano de grandes apuestas como esta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.