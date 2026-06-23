Hoy, en Cara al Show, Marc Giró recibe a Héctor Bellerín, Jorge Drexler y Nacho Duato

Marc Giró vuelve esta noche a laSexta con una nueva entrega de Cara al Show, donde entrevistará al futbolista Héctor Bellerín y al cantautor Jorge Drexler. Además, Nacho Duato debuta como colaborador analizando la relación entre cultura y política.

laSexta estrena esta noche a las 23 h una nueva entrega de Cara al Show, el aclamado primer formato de Marc Giró tras su fichaje por Atresmedia. Una noche en la que el showman recibirá en plató al futbolista Héctor Bellerín y al cantautor Jorge Drexler. Además, Nacho Duato debuta con su sección para hablar sobre el vínculo que existe entre la cultura y la política.

El primer invitado es Héctor Bellerín, un futbolista que ha roto moldes dentro y fuera del terreno de juego, construyendo una personalidad propia alejada de los clichés del deporte de élite. Una figura que nunca ha tenido miedo a expresar sus opiniones.

El segundo invitado es Jorge Drexler, ganador de diecisiete premios Grammy, un Goya y un Óscar. El cantautor uruguayo desvela su pasión por el baile y por la costura. Y además, sorprende con una versión acústica de la famosa canción de Bad Bunny, 'Yo perreo sola'.

Cara al Show es el nuevo programa semanal de entrevistas presentado por Marc Giró, una de las caras más reconocibles y apreciadas del sector gracias a su talento, estilo único, carisma y larga trayectoria profesiona. En él, el presentador aborda cada semana la actualidad con su inconfundible tono crítico y desenfadado.

En sus cinco primeras emisiones, el programa promedia un 6,4%, con 2 millones de espectadores únicos y 523.000 seguidores de media. El espacio conducido por Marc Giró crece hasta un 6,8% en Target Comercial.

Así es Cara al Show

Cara al Show es un programa de entrevistas semanal en el que cada entrega abre con un monólogo reivindicativo a cargo del propio Marc Giró. Un arranque en el que nunca faltarán la perspectiva de género, la puesta en valor del feminismo, la defensa de los derechos LGTBIQ+ y la lucha contra el machismo y el racismo.

Después del monólogo, Marc entrevista a dos celebrities A-list del ámbito cultural, del activismo social, la política o el deporte. Además, el espacio cuenta con diversas secciones y la participación de un variado equipo de colaboradores. El programa también incluye las intervenciones improvisadas de Las Glorias Cabareteras (el tándem formado Marta Bernal y Gloria Martínez) y la música en directo de la Giró's Boys Band, un quinteto de jazz integrado por los músicos Jordi Blanch, Javi Vaquero, Marc Ferrer, Pepo Domènech y Marcos López. Y, como cierre, una actuación musical.

El programa también incluye las intervenciones improvisadas de Las Glorias Cabareteras (el tándem formado Marta Bernal y Gloria Martínez) y la música en directo de la Giró's Boys Band, un quinteto de jazz integrado por los músicos Jordi Blanch, Javi Vaquero, Marc Ferrer, Pepo Domènech y Marcos López. Y, como cierre, una actuación musical.

El espacio de Cara al Show, inspirado en los grandes late shows norteamericanos, es el primer plató adaptado de la televisión nacional e internacional, garantizando una accesibilidad real para los invitados, y reafirmando el compromiso del programa con la inclusión y la diversidad.

Con estos ingredientes, Cara al Show ha desembarcado en laSexta siendo fiel al ADN de la cadena. Una identidad propia basada en combinar la actualidad y el entretenimiento de forma única e innovadora, y que se lleva forjando a lo largo de 20 años de historia. En este tiempo, esta manera inconfundible de hacer televisión ha llevado a laSexta a afianzarse como la tercera cadena privada más vista de nuestro país, un liderazgo sobre su principal competidor que continúa vigente en la actual temporada y que aspira a seguir revalidándose de la mano de grandes apuestas como esta.

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