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"Free Palestina"

Héctor Bellerín critica que el mundo del fútbol no condene el genocidio en Palestina: "El fútbol es brutal para hacer el bien"

"Una vez más, fuimos dos alzando la voz y quedándonos solos", critica Héctor Bellerín sobre que en el mundo del fútbol nadie se posicione políticamente, ni siquiera contra un genocidio como el de Palestina.

La entrevista completa de Marc Giró a Héctor Bellerín

Como Héctor Bellerín ha conocido muchos países por el fútbol y dice que es especialista en las banderas, Marc Giró le somete a un divertido juego en el plató de Cara al Show: 'Abanderados', donde tiene que adivinar a qué país corresponde cada bandera que le enseña. "Cuando empezamos jugando al FIFA, las clases de Geografía las aprendíamos con las selecciones", reconoce el futbolista, que acierta todas las banderas.

La última de ellas es Palestina, cuyo genocidio ha criticado duramente Bellerín en multitud de ocasiones. "Estoy en contra del genocidio porque creo que en el fútbol se hicieron muchas cosas con la guerra de Ucrania con banderitas en los marcadores y demás y aquí en España con el genocidio en Palestina solo hizo algo el Athletic de Bilbao cuando era imposible no posicionarse", reflexiona el futbolista, que critica: "Una vez más fuimos dos alzando la voz y quedándonos solos".

Además, Bellerín afirma que hay que demandar este tipo de situaciones "desde las organizaciones y la plataforma que tiene el fútbol": "El fútbol es brutal para hacer el bien y mandar mensajes positivos".

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