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Cocina, bricolaje y maquillaje

Gabriel Rufián reivindica su faceta más "manitas": "Soy el hombre del que habla VOX, pero de izquierdas e independentista"

El portavoz de ERC en el Congreso confiesa su pasión por la tortilla de patatas y el bricolaje, con su propio rincón de herramientas en casa. Además, habla de su rutina de 'skincare' y sobre qué políticos se maquillan.

Gabriel Rufián reivindica su faceta más "manitas": "Soy el hombre del que habla VOX, pero de izquierdas e independentista"

En Cara al Show, Gabriel Rufián deja ver algunas de sus facetas más desconocidas. Entre ellas, una auténtica pasión por la cocina. El portavoz de ERC en el Congreso confiesa que le encanta cocinar y que, además, tiene un plato estrella del que se siente especialmente orgulloso: la tortilla de patatas. Según cuenta, incluso ha llegado a ganar premios gracias a su receta.

"Dices tortilla de patatas porque te cuesta decir española?", lanza Marc Giró entre risas. "Tortilla española, de España", responde Rufián con humor.

Pero la cocina no es su única afición. Rufián también asegura que disfruta mucho con el bricolaje y que tiene un auténtico rincón de herramientas en su garaje. "Soy el hombre del que habla VOX, pero resulta que soy de izquierdas e independentista", ríe el político catalán.

*Vuelve a ver el cuarto programa de Cara al Show con Marc Giró en atresplayer.com

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