Ahora

En Cara al Show

"¿La erección, la relajación o la inspiración?": la comprometida pregunta de Marc Giró a Jorge Drexler

Hace ya 16 años, en una entrevista, Jorge Drexler reflexionaba sobre las tres cosas que no llegan cuando las buscas... Hoy, a sus 61 años, Marc Giró le pide que las ponga en orden y reflexione sobre ellas con el prisma de su edad actual.

"¿La erección, la relajación o la inspiración?": la comprometida pregunta de Marc Giró a Jorge Drexler

"Hay tres fenómenos fisiológicos que no se pueden forzar la relajación, la inspiración y la erección", decía Jorge Drexler en una entrevista en 2010. Unas palabras que hoy saca a relucir Marc Giró en su entrevista en Cara al Show. "Han pasado 16 años de esto y me gustaría que ahora, con 61 años, las ordenaras por orden de dificultad", comenta el presentador dándole a su entrevistado una pizarra.

Por si fuera poco, le pide que no lo enseñe todavía y deja en tensión al invitado y a su público. La respuesta la conoceremos al final del programa, advierte.

"Es lo que pasa, que no se pueden forzar. Tú no puedes ir a alguien y decirle 'relájate'... o 'levántate'", dice refiriéndose a una parte de la anatomía masculina.

Entre risas, Marc entiende perfectamente lo que quiere decirle Jorge. Os hacemos un pequeño spoiler: para él, lo más difícil no es lo que todos estamos pensando. Una buena noticia para Marc, que ya supera los 50. Aunque advierte, que tampoco es nada fácil.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez sigue guardando silencio tras la sentencia a Ábalos y a escasas horas de dar explicaciones en el Congreso por la corrupción que acorrala al PSOE
  2. Seis detenidos por la Guardia Civil durante los registros en el Ayuntamiento de Soria en una investigación por blanqueo y organización criminal
  3. Un incendio obliga a desalojar la Torre Moeve (Cuatro Torres), el segundo rascacielos más alto de Madrid
  4. Un San Juan con hogueras apagadas: la ola de calor obliga a tomar medidas excepcionales para luchar contra los incendios
  5. La ONU concluye que Israel mata "deliberadamente" a los niños palestinos como parte de su plan genocida en Gaza
  6. El atestado policial califica la agresión a una docente en la manifestación en Valencia como una "caída accidental"