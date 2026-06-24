"¿La erección, la relajación o la inspiración?": la comprometida pregunta de Marc Giró a Jorge Drexler

Hace ya 16 años, en una entrevista, Jorge Drexler reflexionaba sobre las tres cosas que no llegan cuando las buscas... Hoy, a sus 61 años, Marc Giró le pide que las ponga en orden y reflexione sobre ellas con el prisma de su edad actual.

"Hay tres fenómenos fisiológicos que no se pueden forzar la relajación, la inspiración y la erección", decía Jorge Drexler en una entrevista en 2010. Unas palabras que hoy saca a relucir Marc Giró en su entrevista en Cara al Show. "Han pasado 16 años de esto y me gustaría que ahora, con 61 años, las ordenaras por orden de dificultad", comenta el presentador dándole a su entrevistado una pizarra.

Por si fuera poco, le pide que no lo enseñe todavía y deja en tensión al invitado y a su público. La respuesta la conoceremos al final del programa, advierte.

"Es lo que pasa, que no se pueden forzar. Tú no puedes ir a alguien y decirle 'relájate'... o 'levántate'", dice refiriéndose a una parte de la anatomía masculina.

Entre risas, Marc entiende perfectamente lo que quiere decirle Jorge. Os hacemos un pequeño spoiler: para él, lo más difícil no es lo que todos estamos pensando. Una buena noticia para Marc, que ya supera los 50. Aunque advierte, que tampoco es nada fácil.

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