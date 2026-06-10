Enric Auquer bromea sobre su escena de sexo en 'Ravalear': "Se me ve un culo carpeta, ¡blanco y plano!"

El actor Enric Auquer reflexiona sobre el papel de los coordinadores de intimidad, tras hablar de su escena de sexo con María Rodríguez Soto en 'Ravalear', su último proyecto, y revela una curiosa anécdota relacionada con un tic que aparece en pantalla.

"Hay una escena de sexo buena", comenta Marc Giró a Enric Auquer, invitado a Cara al Show, que visita laSexta para hablar de su último proyecto: 'Ravalear'. "Hay sexo heavy y se me ve un culo carpeta, que parezco un lagarto. Un culo blanco y plano, ¡qué asco!", bromea el catalán, lanzando un guiño a los espectadores: "Es el capítulo seis, así que lo tendréis que ver entero".

Auquer también explica que durante el rodaje de esa secuencia, María Rodríguez Soto y él pidieron trabajar sin coordinador de intimidad. "María y yo somos como hermanos y en este caso no nos hizo falta, pero creo que es una figura súper necesaria y está muy bien para quien la necesite", señala el catalán.

Cuando acabó esta escena erótica, María Rodríguez Soto le advirtió sobre algo que "le pasaba en el ojo". "Tenía un tic en el ojo, porque te pones nervioso, estas muy expuesto todo el rato, las emociones de personaje y entonces el cuerpo responde y acabas medio loco", resume el actor, desvelando de dónde viene el origen del tic.

"En la serie hay un momento en el que se ve que tengo un tic, pero esto fue porque, trabajando con Luis Tosar en una peli, vi que había una escena en la que se miraba al espejo y le vibraba el ojo. Fui a preguntarle a Luis si lo había hecho queriendo y me dijo que sí. Y me pasé una semana practicándolo: me encerré en el baño, me puse delante del espejo y lo conseguí", destapa Enric.

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