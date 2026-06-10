Ahora

Cara al Show

El emotivo gesto de Enric Auquer al cumplir el sueño de su padre: "Hemos comprado un cortijo juntos"

"Le dije que le podía ayudar, que podíamos hacerlo juntos", comparte el actor catalán, que desvela en Cara al Show la compra conjunta de un cortijo con su padre en Cabo de Gata para cumplir un sueño pendiente.

El emotivo gesto de Enric Auquer al cumplir el sueño de su padre: "Hemos comprado un cortijo juntos"

Tras hablar de 'Ravalear', de su pasión por la poesía y de sus particulares rutinas domésticas, Enric Auquer comparte a historia familiar que emociona a Marc Giró.

"Mis padres y yo, desde que nací, vamos al Cabo de Gata", explica el actor. Sin embargo, hace un tiempo sus padres vendieron la vivienda que tenían en la zona, a pesar de que el deseo de retirarse allí seguía muy presente. "Mi padre siempre había querido irse a vivir allí cuando se jubilara, pero no tenía el dinero para cumplir ese sueño", recuerda.

"Le dije que le podía ayudar, que podíamos hacerlo juntos. Y al final hemos comprado un cortijo a medias", desvela el catalaán, señalando entre risas que "ha sido mucho más barato que un piso de 60 metros cuadrados en Sants".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Mañueco es investido presidente de Castilla y León tras comprar la prioridad nacional de Vox como la "asignación justa de recursos"
  2. Surgen dudas en el Gobierno sobre la directora de la Guardia Civil a quien siguen apoyando en público mientras insisten en ridiculizar a Leire Díez
  3. Visita de León XIV a España, en directo | León XIV lamenta los "feminicidios" y llama a abordar entre "todos" esta "realidad dramática"
  4. Este es el precio de la felicidad en España: casi 77.200 euros al año por persona frente a un sueldo medio por debajo de los 30.000
  5. Detenida una profesora en Jaén por agresión sexual a un alumno de 14 años: asegura que "mantienen una relación" sentimental y sexual
  6. David Sánchez no usa su última palabra y Gallardo critica un juicio ideológico: "Nos han condenado socialmente"