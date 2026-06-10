El emotivo gesto de Enric Auquer al cumplir el sueño de su padre: "Hemos comprado un cortijo juntos"

"Le dije que le podía ayudar, que podíamos hacerlo juntos", comparte el actor catalán, que desvela en Cara al Show la compra conjunta de un cortijo con su padre en Cabo de Gata para cumplir un sueño pendiente.

Tras hablar de 'Ravalear', de su pasión por la poesía y de sus particulares rutinas domésticas, Enric Auquer comparte a historia familiar que emociona a Marc Giró.

"Mis padres y yo, desde que nací, vamos al Cabo de Gata", explica el actor. Sin embargo, hace un tiempo sus padres vendieron la vivienda que tenían en la zona, a pesar de que el deseo de retirarse allí seguía muy presente. "Mi padre siempre había querido irse a vivir allí cuando se jubilara, pero no tenía el dinero para cumplir ese sueño", recuerda.

"Le dije que le podía ayudar, que podíamos hacerlo juntos. Y al final hemos comprado un cortijo a medias", desvela el catalaán, señalando entre risas que "ha sido mucho más barato que un piso de 60 metros cuadrados en Sants".

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