David Uclés desvela en exclusiva a Marc Giró un episodio de la segunda parte de 'La península de las casas vacías': "Franco se echa a llorar"

David Uclés desvela a Marc Giró que tiene la segunda parte de 'La península de las casas vacías' y "será todo el franquismo". Incluso, el escritor cuenta en Cara al Show en exclusiva "una escena en la que Franco llora".

El ganador del Premio Nadal por la obra 'La ciudad de las luces muertas', David Uclés, visita el plató de Marc Giró antes de realizar un parón mediático de dos años, que le llevará al extranjero. El conocido escritor, que lleva dos años en el top de más leídos, desvela en exclusiva en este vídeo un capítulo de la segunda parte de otro de sus éxitos, 'La península de las casas vacías'.

"Será todo del franquismo", explica Uclés, que cuenta en el vídeo principal de esta noticia un fragmento protagonizado por Franco: "Baja al pueblo y se sienta al lado de una estatua, le da la mano y empieza a llorar porque ve que la estatua va a vivir más tiempo que él". Descubre más detalles en exclusiva sobre este fragmento en el vídeo principal de esta noticia.

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