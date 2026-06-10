El culo de Maxi Iglesias revoluciona el plató de Cara al Show: así explica por qué quiso salir desnudo en su nueva película

Marc Giró sorprende a Maxi Iglesias al enseñar en el plató de Cara al Show una fotografía de su culo, cogida del primer plano de su nueva película, 'Todo lo que nunca fuimos'. Así explica el actor por qué fue él quien decidió salir desnudo.

Maxi Iglesias llega al plató deCara al Show para promocionar 'Todo lo que nunca fuimos', la película que protagoniza y que está basada en los libros best seller de Alice Kellen. Al poco de dar comienzo a la entrevista, Marc Giró sorprende a Maxi Iglesias al enseñar una fotografía de su culo en plató, desatando los aplausos y gritos del público. Pero, ¿de dónde ha salido esa foto?

"La película tiene una buena primera escena donde aparece el actor enseñando el culo", explica Marc Giró, que bromea: "Solo por eso ha merecido la pena haber nacido en España". Por su parte, Maxi Iglesias desvela en el vídeo que fue a él a quien se le ocurrió la idea de salir desnudo: "Lo propuse yo porque el personaje de Axel tiene que enseñar en un poco tiempo no solo que vive muy libre sino que es muy despistado".

Por último, Marc Giró propone a Maxi Iglesias otro divertido juego en el plató de Cara al Show: "Como el culo muchas veces no es tan distinto a otras partes del cuerpo, te voy a proponer jugar al oráculo". En este juego, el actor debe adivinar en cuál de las imágenes que le enseña el presentador sale un culo y en cuál no.

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