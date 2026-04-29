Almodóvar revela a Marc Giró cómo son Dua Lipa y Harry Styles en las distancias cortas

Pedro Almodóvar sorprende a Marc Giró al recordar sus encuentros con Dua Lipa y Harry Styles, dos estrellas internacionales con las que mantiene una cercana relación: "Son encantadores".

El cineasta manchego recuerda con admiración su encuentro con su amiga Dua Lipa, a la que define como "maravillosa" y muy alejada del estereotipo de modelo. "Además lee", bromea.

Almodóvar rememora una segunda cita en la que la cantante le habló de la novela 'La Mala Costumbre', de Alana S. Portero. "Me impresionó que la hubiera leído nada más salir. Incluso me pidió contacto con la autora", desvela en Cara al Show.

El cineasta también tuvo ocasión de coincidir con Harry Styles durante su visita a Madrid por el festival Mad Cool. "Me mandó un coche de producción, es encantador", señala.

Más allá del trato personal, Almodóvar destaca su presencia escénica: "Es maravilloso que sea absolutamente heterosexual y tenga esa puesta en escena gay. Ole la pluma", exclama el director de cine.

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