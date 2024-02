La cantante Rosa López fue una de las protagonistas de la primera temporada de El camino a casa, con Albert Espinosa, y en el programa volvió a hacer la ruta que emprendía la cantante cada día de niña, del colegio a casa y de casa al colegio. "En vez de acordarme de lo bueno, me estoy acordando de lo malo", confesaba Rosa.

Mientras andaba con Espinosa por su antiguo colegio, la cantante relató cómo un día en el comedor se hartó de aquellos que "le decían cosas". "No sé quién me tiró algo en el comedor y yo ya estaba hasta el mismísimo, y ese día no sé por qué me levanté de la silla, me llevé comida y se la restregué en la cara. Como en las películas. Igual".

Fue un "momentazo" pero aseguraba estar "acojonada" porque el que le "hacía un poquillo de bullying era un chico que había repetido varias veces, era mayor". "Me decía: 'Te espero en la puerta'. Y yo solo esperaba a que viniera mi hermano Octavio para defenderme", relataba Rosa.

