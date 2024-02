Roberto Leal cuenta a Albert Espinosa que en el instituto tuvo una época en la que no sabía muy bien hacia dónde iba y es que llegó a repetir dos cursos en el instituto. "Al final me enmendé", destaca el presentador, que confiesa que tuvo que ver mucho su padre: "Me cogió un día del collar que llevaba y me dijo, 'estudia, estudiar porque yo no he podido'".

Y eso para Roberto Leal fue "una llamada de atención". El presentador explica que su padre tuvo que empezar a trabajar de albañil con 11 años: "Él no tenía otra opción, yo las tengo porque çel y mi madre con su esfuerzo me pudieron pagar una carrera". "Mi padre hablaba poco, pero cuando hablaba, hablaba", destaca Roberto Leal.

Además, Albert Espinosa sorprende al presentador con un vídeo de su infancia en el que se puede ver a él de pequeño junto a su familia de vacaciones. "Es el chalet de los 18 días porque eran los días que podíamos pagarlo". Por otro lado, Roberto Leal se emociona al ver imágenes de su padre, fallecido hace cuatro años: "Él vivió mi oficio, los momentos grandes ya no".