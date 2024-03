"A mí me abandonaron. Por lo que yo sé, que es poco, mi madre biológica dio a luz y me dejó en Menores", contaba Ana Peleteiro en la pasada temporada de El camino a casa. La atleta se sinceraba con Albert Espinosa y agradecía a sus padres adoptivos por haber tratado el tema de su adopción siempre con total naturalidad. "No tengo yo un dolor...", aseguraba.

Su madre adoptiva le dejó bien claro desde que era pequeña el amor incondicional y absoluto que siente por ella. "El día que te cogí en brazos por primera vez fue como si te hubiera tenido en la barriga durante nueve meses", le dijo. "Ellos llevaban esperando más de 7 años para ser padres en el sistema de adopción", relataba. Sin embargo, no fueron la primera opción.

"Llamaron a una familia antes que a ellos y no me quisieron porque les dijeron que no era blanquita del todo", decía con total naturalidad. La atleta nunca ha buscado a sus padres biológicos. "Me siento completa y plena en mi familia, nunca me han echo de menos, sino al revés: siempre he sido la de más. La favorita de mis abuelos, aunque mis primos se piquen", se reía Peleteiro.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El camino a casa.