Albert Espinosa acompaña a Ana Peleteiro al que fue su primer instituto, en Galicia, donde fue víctima de insultos raciales y bullying. "Fue la primera vez en mi vida que me llamaron 'negra de mierda'", recuerda.

"Entré en una clase con 32 personas, mi madre ya no estaba aquí... Sufrí un poco de bullying y tuve que pelearme varias veces", asegura la deportista, quien se muestra tajante: "No me comieron, pero tuve que luchar mucho".

La atleta rememora cómo su propio padre visitaba con frecuencia la jefatura de estudios. "Pero él siempre me decía: 'Defiéndete, hija, como si tengo que venir aquí todos los días de la semana'". "Me faltaban puntos de ayuda y soporte para defenderme mejor", reflexiona la deportista. Ante estas confesiones, Espinosa le muestra su cariño: "Eres una luchadora".

No obstante, la atleta hace hincapié en que, a pesar de todo, hizo muy buenos amigos que en la actualidad conserva y vivió "buenos momentos" también. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo situado sobre estas líneas.