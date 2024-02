Ana Peleteiro se reencuentra en El camino a casa con su profesor de baile gallego. La atleta reconoce que ella sentía que no era capaz de "coger los pasos tan rápidos" como sus compañeras, destacando que ella siempre ha pensado que no se le daba bien.

Sin embargo, su antiguo profesor no está de acuerdo con ella. "No se te daba mal para nada", le confiesa. Ana Peleteiro reconoce que ella sentía que era la primera cosa que le costaba más hacer. "Yo aprendía muy rápido, y el baile me costó mucho".

De esta forma, explica que decidió decantarse por el atletismo. "Me encantó el baile, lo que pasa que soy muy competitiva, me gustaba ser la mejor y aquí no lo era", señala.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de El camino a casa, con Ana Peleteiro, que laSexta emitió en 2023.