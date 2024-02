Ana Peleteiro confiesa que en el instituto sufrió bullying, algo a lo que ella decidió hacer frente defendiéndose. "Me castigaron, no me llegaron a expulsar, pero estuve al límite. Era un poco macarrilla", reconoce.

Además, durante su visita al instituto también tuvo la oportunidad de reencontrarse con la orientadora del centro, por la que reconoce que no se dejó orientar demasiado. "Yo estaba hasta el moño y entiendo que ellos estuvieran hasta el moño de mí, porque estaba aquí todas las semanas", comenta Peleteiro.

De hecho, recuerda que hubo un día en el que tuvo una "pelea a puñetazos" con otra compañera. La atleta explica que todo sucedió después de que una niña intentase dejarla en ridículo delante de otros alumnos más mayores, algo por lo que luego le intentó pedir perdón. "No hubo perdón", reconoce.

Ana Peleteiro confiesa que en esa época ella estaba "un poco a la defensiva". "Siempre le digo a mi madre: 'Tuviste suerte porque no fumé, no me metí en cosas chungas...", asegura.

En cuanto a las personas que le hicieron bullying, la deportista manda un contundente mensaje. "El tiempo pone a cada uno en su lugar, yo eso lo tengo clarísimo".

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de El camino a casa, con Ana Peleteiro, que laSexta emitió en 2023.