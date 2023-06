Con su carpeta de Zac Efron en la mano y acompañada de Albert Espinosa, Ana Peleteiro regresa a su primer colegio en Ribeiro y allí se encuentra con una de las docentes que le dio clase cuando era una niña. Tras un par de anécdotas acerca del peculiar carácter de la pequeña, Peleteiro rememora lo mal que lo pasaba por ser 'la hija de la profe'.

"Mi madre es profe aquí, aunque no me dejaba ni llamarla mamá, que me cogía yo unos traumas...", le cuenta al presentador de El camino a casa. "Me decía, '¿dónde está tu madre? La profe se llama Carmen'. Eso me generó a mí más trauma que la adopción", bromea.

Eso sí, recalca que su situación familiar nunca influyó en sus calificaciones. "De hecho, era todo lo contrario", asegura, algo que confirma su profesora. "Estaba más machacada", reconoce. Sin embargo, el hecho de que ganara siempre que disputaba cualquier competición con sus compañeros y su buena suerte con los sorteos, despertó las sospechas y comentarios de los otros niños. "Gana siempre porque es la hija de la profesora Carmen", le decían.

"Lúa, vas a tener una mamá excelente", le dice la maestra a la futura hija de Peleteiro mientras toca la tripa de la atleta, embarazada de 32 semanas. Un bonito gesto para recordar una bonita etapa.