Ana Peleteiro visita el que fue su primer colegio en Ribeiro y allí se reencuentra con una de sus maestras. Peleteiro desvela en el programa El camino a casa que es hija de una de las docentes del centro, y explica cómo influyó en su etapa escolar este hecho.

"Mi madre es profe aquí, aunque no me dejaba ni llamarla mamá, que me cogía yo unos traumas...", rememora junto a Albert Espinosa. Asegura que dicha situación familiar no influía en sus calificaciones. "De hecho, era todo lo contrario", afirma. Su maestra reconoce que "estaba más machacada" por ser 'hija de'.

No obstante, el hecho de que "siempre" ganara las competiciones y sorteos despertaba las sospechas entre algunos compañeros, quienes le acusaban de ser la vencedora "por ser hija de la profesora Carmen". "Era muy competitiva y ganaba siempre", narra la deportista olímpica.