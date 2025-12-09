La sorpresa de Alberto Chicote con un hostelero: "Es una de las notas más bajas que recuerdo en Batalla de restaurantes"

Alberto Chicote se muestra muy sorprendido con las notas de Gonzalo a Javi, al que de media le ha puesto un 0,8: "Es una de las notas generales más bajas que recuerdo en Batalla de restaurantes".

Alberto Chicote busca en Madrid los mejores callos, un plato cuya base son los callos, el morro y la pata de la ternera, que se deben elaborar lentamente junto con el chorizo, la morcilla y el jamón, para que se integren. De esta forma, se consigue ese sabor intenso con su particular textura gelatinosa. Además, la tradición manda que tenga un toque picante.

Para ello, el exitoso chef ha visitado cuatro locales madrileños El Pedrusco de Aldealcorvo, Taberna La Tienta, Impass Gastrobar y Gochü junto a sus respectivos responsables de los restaurantes: Gonzalo de Pedro, Raquel Hernando, Javier Sánchez y Guillermo Campos.

Tras estas visitas, llega el día de la confrontación, donde los restauradores conocerán las notas que han recibido de parte del resto de hosteleros. "Ha llegado el momento en el que los restauradores se vean las caras y justifiquen sus puntuaciones", explica Alberto Chicote. Primero es el turno de Javier, dueño de Impass Gastrobar, que descubre que ha obtenido un 2,7. "Nosotros comimos cosas en mal estado", explica Gonzalo, dueño de El Predrusco de Aldealcorvo, que le puso un 0 en la comida y otro en la cocina.

"Soy un tío obsesivo con la limpieza", reconoce Gonzalo, que recuerda la suciedad que vio en el Impass Gastrobar. "Javi, Gonzalo te ha suspendido con una de las notas generales más bajas que recuerdo en Batalla de restaurantes con una media global de 0,8", destaca Alberto Chicote al dueño del Impass Gastrobar, que se defiende: "Él valora mucho el trabajo del hostelero, pero resulta que no valora una mierda".

