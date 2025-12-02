"Rubén, C. Tangana, te tengo ganas, perrete": un hostelero de Donosti se enfrenta a uno de Madrid con "cinco negocios"

El enfrentamiento entre Laureano, dueño de 'Haizea', y Rubén, dueño de 'Azoka' y al que llama C.Tangana por ser madrileño, no para ni un momento en Batalla de restaurantes: Donosti. Así debaten cómo se hace la mejor merluza.

Alberto Chicote viaja a San Sebastián para descubrir qué local hace la mejor merluza en Batalla de restaurantes de entre estos cuatro locales: Aldaba, Usarbi, Haizea Jatetxea y Azoka

Y no lo hará solo, el exitoso chef acudirá junto a sus respectivos dueños: Fernando Luis del Río es el cocinero y propietario de Aldara, que lleva 34 años en el negocio. Helena Añorga es copropietaria de Usarbi, un restaurante familiar en el que sus hijos son los cocineros. Laureano Robles es el copropietario de Haizea, en el corazón del hotel Palacio de Aiete. Por último está Rubén González, gerente y fundador de Azoka y con varios negocios en la hostelería.

En este vídeo, los restauradores visitan Usarbi, el restaurante de Helena y sus hijos "basado en el producto". Durante su visita al local, Alberto Chicote pregunta al resto de restauradores por cuál es su receta favorita de la merluza. "Yo no soy cocinero, pero me gusta mucho cocinar y soy socio de una estrella gastronómica", explica Rubén, que destaca que él la merluza en salsa verde la hace "sin harina y sin fécula de patata".

Una opinión que genera debate en la mesa y Laureano, contradice al dueño del Azoka: "Solo con merluza no lo haces ni por el forro". "Rubén, C. Tangana, te tengo ganas, perrete", termina diciendo a cámara el copropietario de Haizea sobre su rival, al que ha apodado C. Tangana por ser madrileño.

*Puedes volver a ver el programa completo de Batalla de restaurantes: San Donosti en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.