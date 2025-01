Rocío rompe platos, de manera literal y figurada, en 'Fusión Lío Córdoba': "La palabra 'restaurante' le queda grande"

'Fusión Lío Córdoba' es el primer escenario del combate que hoy se libra en Batalla de restaurantes. El programa presentado por Alberto Chicote llega a Córdoba para descubrir dónde sirven el mejor rabo de toro y, cómo no, para sacar a la luz todos los trapos sucios de los restaurantes que participan.

Los compañeros y rivales en este juicio tienen que evaluar hasta el más mínimo detalle de los otros locales y alguno de ellos llegan al restaurante de Raúl con ganas de dar guerra. Este es el caso de Rocío, la jefa de cocina de 'Patio Romano', quien tras un primer vistazo al espacio asegura que no le parece que esté "tan bien". "El cristal de la puerta de entrada parece que está pidiendo socorro", dice destacando la suciedad. "Yo no lo encuentro un sitio limpio", añade.

Sofía, de 'Tu Pescaíto', se muestra de acuerdo con ella e incluso llega a decir que las manos le huelen a "chochovieja" después de investigar a fondo en las neveras. En ello está también Rocío cuando accidentalmente rompe un plato de la cubertería. Lo que nadie se espera es que va a romper muchos más a lo largo del programa, aunque no lo hará de una manera literal como ahora.

A pesar de su metedura de pata, Rocío vuelve a atacar: "la palabra 'restaurante' le queda un poco grande". En la cocina descubre un detalle que no le guste ni un pelo y, por si fuera poco, se acaba de enterar que Rafael, el dueño de 'Misa de 12', no es cocinero. "Entonces, ¿qué haces aquí?", le pregunta. Ella no cree que sea oportuno que participen en esta batalla quienes no meten las manos en la masa de manera habitual.