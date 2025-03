Rafa se disculpa públicamente con su amigo Nicolás después de despellejarle en Batalla de restaurantes Albacete

A pesar de que Nicolás ha sido muy comedido en sus comentarios en el restaurante de su amigo Rafa, él no le ha pagado con la misma moneda. El dueño de Dallas lo despelleja vivo, aunque después pide perdón ante las cámaras.

A estas alturas del programa, no es ningún secreto que Nicolás, chef y propietario de Los Zagales, y Rafa, dueño y jefe de cocina de Dallas, son íntimos amigos y como tales se han comportado durante todo este tiempo. De hecho, cuando los restauradores visitaron el restaurante de Rafa, Nico guardó sus afilados cuchillos ¿o navajas? que tantas veces había esgrimido en los restaurantes del resto de contrincantes de Batalla de restaurantes Albacete.

Sin embargo, su compañero no le paga con la misma moneda cuando la cocina a juicio es la suya. El hostelero aprovecha la más mínima ocasión para criticar cada detalle y sigue el rollo cuando Mari Carmen, de Frida, y Diego, de Suculento, sacan punta a todo.

El momento cumbre de esta puñalada por la espalda llega con un comentario que deja alucinado hasta al mismísimo Alberto Chicote, que ya ha visto de todo. "¿Cochinita? Eso parece una castaña de cuando te levantas y te fumas un cigarro antes de ir a trabajar. Eso es el cafetito de las mañanas cuando te vas de varas", asegura.

Mientras tanto, en la cocina, Nico intenta no tomarse a lo personal estas palabras, pero Rafa echa más leña al fuego. "Yo, mierda mongola de esa no me voy a pedir", les dice a los restauradores. "¿Tú eso lo ves apetitoso? Es un plato de cárcel", sentencia.

Después de decir mal un refrán y comerse el postre quejándose de que es industrial, el dueño de Dallas se sincera ante las cámaras, lejos de otras miradas. "Nicolás, Mari, perdonadme. Pero es que Nicolás ha llegado al concurso de un cabrón y de un 'metecizañas' que es que me tengo que defender también", se justifica.